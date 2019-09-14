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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» и российские оккупанты получили «приказ командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ

14.09.2019 19:44
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Боевики «ДНР» и российские оккупанты получили «приказ командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, т.к. получили «приказ от командиров» и «проводят инженерные работы».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 13 сентября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«На блокпосте, расположенном в н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), член вооруженных формирований в очередной раз отказал патрулю Миссии в проезде, сославшись на проведение в данном районе «инженерных работ».
Член вооруженных формирований запретил патрулю Миссии доступ к месту размещения отведенного тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области, сославшись на приказы от его командиров».



Теги: Донбасс, Донецкая область, запрет, ОБСЕ, блокпост, ДНР, боевики
 
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