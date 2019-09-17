Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пушилин сделал скандальное заявление о Минских соглашениях: что главарь "ДНР" требует от Украины

17.09.2019 19:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пушилин сделал скандальное заявление о Минских соглашениях: что главарь "ДНР" требует от Украины

Ставленник Кремля в "ДНР" сделал скандальное заявление по поводу "Минска" и продолжает требовать включить "республику" в состав России. "Глава" террористической "ДНР" Денис Пушилин считает Минские договоренности "цивилизованным разводом" между "республиками" оккупированного Донбасса и Украиной, передает Диалог.UA.
Один из сепаратистских каналов показал кадры встречи Пушилина с "интеллигенцией" в Москве, где он сделал соответствующее скандальное заявление о Минских соглашениях. На встрече главарь террористов заявил, что "ДНР" должна войти в состав Российской Федерации на правах "федеративного округа", чего якобы хотят жители ОРДЛО. Пушилин нагло отметил, что в договоренностях якобы есть упоминание об интеграции оккупированного Донбасса в РФ и пункт о трансграничном сотрудничестве.



Теги: Донбасс, ДНР, Пушилин, Минские соглашения
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх