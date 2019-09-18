Последние новости раздела
- "Укрзализныця" отменила поезд Мариуполь-Киев-Жмеринка16:30
- Пристайко заявил, что РФ готова к завершению войны в Донбассе16:20
- «Враг убивает наших сыновей и дочек»: эксперт призвал Украину активно противостоять РФ на Донбассе15:30
- Несколько украинских городов окажутся под ударом из-за отвода войск ВСУ на Донбассе 15:12
- Генерал о нынешней ситуации на Донбассе: Там ведется окопная война13:50
- План Зеленского по Донбассу рассекречен: «не можем ждать», всплыли роковые детали12:15
- Контактная группа обсудит в Минске механизм получения пенсий жителями ОРДЛО11:04
- Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может!10:46
- Все, кто против «комендантского часа» в ОРДО, будут отправлены в стройбаты – Ходаковский08:15
- Боевики «ДНР» роют новые траншеи с использованием землеройной техники22:33
"Укрзализныця" отменила поезд Мариуполь-Киев-Жмеринка
18.09.2019 16:30
Жители Мариуполя не могут купить билеты на поезд №104 Мариуполь-Киев-Жмеринка. С 1 октября продажа билетов на этот поезд не осуществляется, сообщает Сайт города Мариуполя.
"Нам нужно ехать в Киев 2 октября и мы не можем купить билет, - рассказал мариуполец Андрей. - 84 поезд есть, но он прибывает в 12.38, а это очень поздно".
Как сообщили в контактном центре “Укрзализныци”, из-за изменения кратности движения продажа билетов на данный поезд временно прекращена.
"Когда начнется продажа билетов – неизвестно. Это может произойти в любой момент. А может случится так, что поезда не будет вообще", - говорят в контакт-центре.
Теги: Донбасс, Киев, Мариуполь, поезд
Читайте также:
- Поезд «Киев-Мариуполь» разваливается на ходу
- Автобус Мариуполь – Киев два дня не мог добраться в столицу
- В мэры городов Донбасса рвутся сыновья, пенсионеры и... гинеколог
- "Мариуполь" потребует от "Динамо" письменные гарантии безопасности на матч в Киеве
- Фотособытия недели (24-30 октября). Как защищали здания, природу и евреев
- На праздники из Киева в Мариуполь пустят дополнительный поезд
- "Укрзализныця" отменила поезд Мариуполь-Киев-Жмеринка16:30
- Пристайко заявил, что РФ готова к завершению войны в Донбассе16:20
- «Враг убивает наших сыновей и дочек»: эксперт призвал Украину активно противостоять РФ на Донбассе15:30
- Несколько украинских городов окажутся под ударом из-за отвода войск ВСУ на Донбассе 15:12
- Генерал о нынешней ситуации на Донбассе: Там ведется окопная война13:50
- План Зеленского по Донбассу рассекречен: «не можем ждать», всплыли роковые детали12:15
- Контактная группа обсудит в Минске механизм получения пенсий жителями ОРДЛО11:04
- Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может!10:46
- Все, кто против «комендантского часа» в ОРДО, будут отправлены в стройбаты – Ходаковский08:15
- Боевики «ДНР» роют новые траншеи с использованием землеройной техники22:33
- "Укрзализныця" отменила поезд Мариуполь-Киев-Жмеринка16:30
- Пристайко заявил, что РФ готова к завершению войны в Донбассе16:20
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой16:00
- Разумков устроил публичную порку в Раде: «Можно выпить и в перерыве»15:45
- «Враг убивает наших сыновей и дочек»: эксперт призвал Украину активно противостоять РФ на Донбассе15:30
- Несколько украинских городов окажутся под ударом из-за отвода войск ВСУ на Донбассе 15:12
- Синоптики пообещали жителям Украины "бабье лето"15:00
- Названы продукты, хорошо помогающие справиться со стрессом14:46
- Если верить астрологам, только эти цвета принесут вам счастье14:34
- Верховная Рада отказалась отменить закон Зеленского об импичменте президента14:15
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой16:00
- Названы продукты, хорошо помогающие справиться со стрессом14:46
- Названы признаки того, что это – не первая ваша жизнь на Земле12:48
- Врачи назвали напиток, полезный сердца и мозга10:06
- За каменной стеной: названы самые надежные знаки Зодиака09:45
- Как снизить высокое давление без лекарств09:00
- Два месяца или года: Когда можно будет проводить выборы на неподконтрольном Донбассе22:05
- Европе нужно спасти себя, а потом думать об Украине - немецкий политик21:15
- Встреча Зеленского и Путина состоится в октябре и будет ключевой20:24
- Что чай делает с вашим мозгом: вы обязаны это знать16:46
- 4 признака, что это ваша не первая жизнь на Земле
- Новый закон Зеленского: каждый украинец сможет хорошо заработать
- "ДНР" обречена: то, что задумали боевики, уже в октябре станет ударом для жителей - громкие подробности
- Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война
- Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов
- Тайный приказ командования для боевиков "ДНР": готовится срочная эвакуация из Донецка
- "Вы разрушили наши города и жизни", - Донецк готов восстать и смести оккупанта, даже сепаратисты "прозрели"
- Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может!
- Восемь фактов о щекотке, которые вы могли не знать
- Людей расстреляли на границе с Россией, это международный скандал: первые подробности