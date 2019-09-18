"Укрзализныця" отменила поезд Мариуполь-Киев-Жмеринка

18.09.2019 16:30

Жители Мариуполя не могут купить билеты на поезд №104 Мариуполь-Киев-Жмеринка. С 1 октября продажа билетов на этот поезд не осуществляется, сообщает Сайт города Мариуполя.

"Нам нужно ехать в Киев 2 октября и мы не можем купить билет, - рассказал мариуполец Андрей. - 84 поезд есть, но он прибывает в 12.38, а это очень поздно".

Как сообщили в контактном центре “Укрзализныци”, из-за изменения кратности движения продажа билетов на данный поезд временно прекращена.

"Когда начнется продажа билетов – неизвестно. Это может произойти в любой момент. А может случится так, что поезда не будет вообще", - говорят в контакт-центре.