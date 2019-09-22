Уже признали отдельным государством? Детей через КПВВ можно провозить только по загранпаспорту

22.09.2019 15:25

Постановлением Кабинета министров Украины от 17 июля 2019 № 815 «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий» значительно усложнен проезд через линию разграничения детей, которые не достигли 16-летнего возраста, пишут Донецкие новости.

Так, пересечь линию разграничения на въезд можно:

гражданами Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, – при условии предъявления паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу, или временного удостоверения гражданина Украины, или проездного документа ребенка с соблюдением требований, предусмотренных для таких лиц пунктами 3.6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 № 57 (СП Украины, 1995 г., № 4, ст. 92; Официальный вестник Украины, 2010 г., № 65, ст. 2239 ), на основании разрешения физическому лицу, от лица, которое осуществляет сопровождение;

гражданами Украины в возрасте до 16 лет, выехавшим из временно оккупированных территорий в сопровождении одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей или в сопровождении других лиц, уполномоченных одним из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей – при условии предъявления документа, предусмотренного в абзаце четвертом настоящего пункта, в сопровождении того из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей, иных законных представителей, с которыми осуществили выезд;

гражданами Украины в возрасте от 14 до 16 лет, обучающимися в учебных заведениях на контролируемой территории Украины, родители которых проживают на временно оккупированных территориях Украины, также без сопровождения родителей или одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей или сопровождения других лиц, уполномоченных родителями или одним из родителей (усыновителей), опекунами, попечителями, с которыми осуществили выезд с временно оккупированной территории, при наличии документа, подтверждающего обучение в учебном заведении на контролируемой территории Украины.

На выезд:

выезд гражданами Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, – при условии предъявления паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу, или временного удостоверения гражданина Украины, или проездного документа ребенка в сопровождении одного из родителей (усыновителей), опекунов , опекунов или других законных представителей или в сопровождении других лиц, уполномоченных одним из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей;

гражданами Украины, которые не имели возможности оформить паспорт гражданина Украины вследствие постоянного проживания на временно оккупированных территориях или у которых отсутствует паспорт гражданина Украины в связи с потерей / похищением, – при предъявлении свидетельства о рождении или любого другого документа, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины. Обстоятельства, приведенные выше, проверяются координационным центром при выдаче разрешения физическому лицу;

гражданами Украины, которые не достигли 16 летнего возраста, которым в результате рождения и постоянного проживания на временно оккупированных территориях или на территориях, на которых органы государственной власти временно не осуществляют или не осуществляют в полном объеме свои полномочия, не было оформлено свидетельство о рождении по образцу, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 10 ноября 2010 № 1025 «Об утверждении образцов актовых записей гражданского состояния, описаний и образцов бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния» (Официальный вестник Украины, 2010 г., № 86, ст. 3026), при условии предъявления паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу лицом (лицами), в сопровождении которой (которых) граждане Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, уезжают из временно оккупированных территорий, и документов, подтверждающих факты рождения граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста.

В случае выявления уполномоченным должностным лицом подразделения охраны государственной границы на контрольном пункте гражданина Украины в возрасте от 14 до 16 лет, который учится в учебных заведениях на контролируемой территории Украины, без сопровождения лиц, предусмотренных в абзаце шестом настоящего пункта, уполномоченные должностные лица подразделения охраны государственной границы предоставляют такому лицу разрешение на выезд из временно оккупированных территорий Украины при условии предъявления документа, предусмотренного в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, и наличия документа, подтверждающего обучение в учебном заведении на контролируемой территории Украины.

Таким образом, с 29 октября 2019 года, для пересечения КПВВ детям до 14 лет необходимо иметь заграничный паспорт Украины, либо справку, что документы на получение паспорта поданы. С 14 лет можно пересекать с внутренним украинским паспортом.

Пользователи социальных сетей уже опубликовали фото с одного из КПВВ, где размещено объявление о том, что с 29 октября по свидетельству о рождении граждан Украины, которые не достигли 16-летия, пропуск через линию разграничения осуществляться не будет.

Данная новация вызвала обсуждение в социальных сетях.

Анна: «Да, только по заграну, в пропуск можно не вписывать, доверенность от второго родителя также необходима»;

Ольга: «Дочке в октябре будет 16, думала поехать вдвоем с ней и получить ID и подать документы на загран. Как быть если у нее только свидетельство о рождении? Замкнутый круг?!»;

Валерия: «Какой загран, вот придумали: что, уже признали отдельными государствами»;

Гегам: «Уже для пересечения надо иметь: если до 14 лет, то загран, до 16 или загран или id, по свидетельству о рождении пропускать не будут»;

Инна Макарченко: «Сейчас с 14 лет ребенок должен иметь паспорт, естественно, если есть паспорт надо делать пропуск»;

Елена: «Донецк у нас что , уже "заграницей" считается… во "молодца" правительство, живенько кусок Украины отвалили… Теперь ведь половина детей из Донецка даже знать не будут, что есть такое государство....»;

Юлия: «Да что за ерунда, значит проезд родителям по основному паспорту, а ребенок по загран паспорту? Как это? Я еще пойму если вписывать ребенка в пропуск, но загран, это что-то»;

Мила: «Когда очередные "покращення", жди очередную проблему».

Напомним, с 29 октября вступают в силу внесенные изменения в Порядок перемещения товаров (грузов) через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ).

Как сообщалось ранее, 18 июля 2019 года МинВОТ сообщило об утверждении Кабинетом министров Украины нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе, который должен заменить действующий Временный порядок пересечения линии разграничения и Порядок перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции. Этот документ должен, наконец, нормативно закрепить существующий порядок пересечения линии разграничения и сделать его соответствующим законодательству. Однако, как отмечают правозащитники, несмотря на ряд позитивных изменений, которые обещает МинВОТ, остается нерешенной одна из главных проблем порядка – пропускной режим.