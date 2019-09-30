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В ОРДО члены НВФ задерживают предпринимателей
В ОРДЛО члены НВФ усилили давление на местных предпринимателей, которые якобы, проявляют недостаточную лояльность к «оккупационной власти». Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
В разведке уточнили, что представителями так называемого «республиканского управления по борьбе с преступностью МВД» задержан ряд предпринимателей, за освобождение которых у родственников требуют выкуп. В ГУР МОУ добавили:
«В Донецкой и Луганской областях усиливают давление на местных частных предпринимателей, которые якобы проявляют недостаточную лояльность оккупационной власти и избегают участия по предоставлению так называемой „волонтерской помощи“. В частности начато проведение рейдов по проверке предприятий, специализирующихся на производстве и продаже ювелирных изделий. При этом, уже задержан ряд предпринимателей, за освобождение которых у родственников требуется „выкуп“ и дополнительные выплаты за предоставление возможности продолжить ювелирный бизнес».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, предприниматели, ОРДО, НВФ
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