В ОРДО назвали число местных предпринимателей

25.01.2022 17:00

Число зарегистрированных в ОРДО субъектов хозяйствования в 2021 году осталось почти на уровне 2020-го. Об этом сообщили в так называемом "министерстве доходов и сборов".

"В течение 2021 года в республике, по состоянию на 23 декабря, было зарегистрировано 4 307 субъекта хозяйствования – юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года, в текущем году зарегистрировано на 16 субъектов хозяйствования меньше или на 0,4%", – сказано в сообщении.

Отмечается, что 43% от общего количества этих предпринимателей заняты в сфере торговли, более 10% – в сферах транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, 4,6% - временное размещение и организации питания, 2,7% – перерабатывающая промышленность. Остальные данные о своей работы пока не предоставили.

Из тех, кто предоставил данные о начале хозяйственной деятельности в 2021 году, по предварительным расчетам, 99,2% относятся к микропредприятиям.