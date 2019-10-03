Гиркин считает, что «формула Штайнмайера» позволит Украине «переиграть» Путина

Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков в комментарии пропагандистскому каналу «Рой-ТВ» поделился своим видением того, как будет действовать выполнение «Формулы Штайнмайера» на ОРДЛО.

По его словам, данная формула является настоящим «предательством республик», так как перечеркивает «идеи независимости республик». Гиркин считает, что с помощью выполнения этой формулы президент РФ Владимир Путин просто «сольет» Донбасс и выйдет из данной ситуации «сохранив лицо». При этом, Стрелков переживает, что украинская сторона может поступить хитро и «переиграть Путина». Гиркин добавил, что Украина сможет сделать так, чтобы на возможных выборах в ОРДЛО «выиграют те, кто надо» — нардепы от «Слуги народа» и Кремль это устроит. Он добавил, что тысячи человек, прошедших через АТО, якобы, представляют «опасность для жителей ОРДЛО».

Следующим этапом после возвращения Донбасса, по мнению Гиркина, для Украины станет возвращение аннексированного Крыма. Экс-командир НВФ считает, что при помощи давления Запада, Россия может вернуть и Крым.