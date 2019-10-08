На конкурс трактористов в ОРДО подали заявки три команды с подконтрольной Украине территории

08.10.2019 22:09

Для участия в конкурсе профессионального мастерства трактористов-машинистов в «ДНР» зарегистрировались три команды с подконтрольной Украине территории.

Об этом сегодня сообщили местные СМИ со ссылкой на «министерство агропромышленной политики и продовольствия», передает donpress.

«Сегодня министерство завершило прием заявок на конкурс профессионального мастерства трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства Донбасса. Заявки были поданы от десяти команд, три из которых с временно подконтрольной Украине территории и одна из ЛНР», — рассказали в «министерстве».

Указанный конкурс профмастерства трактористов пройдет 12 октября в Новоазовске Донецкой области. Экипажи будут состязаться в теоретических и практических навыках. Победителям обещаны денежные призы, размер которых не указан. Сообщается, что проводится конкурс уже в третий раз, начиная с 2017 года.