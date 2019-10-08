- На конкурс трактористов в ОРДО подали заявки три команды с подконтрольной Украине территории22:09
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс21:14
- В "Л-ДНР" зганяють в бойовики місцевих "комунальників"19:19
- Цены на квартиры в Луганске: россиянин рассказал, сколько стоит жилье. ВИДЕО18:50
- "Мы с войны не уйдем, ни одного метра земли не отдадим", - у Яроша обратились к Зеленскому17:30
- Пушилин отправился в Абхазию на «инаугурацию» Хаджимбы17:06
- Ярош грозится вывести свою армию на оставленные ВСУ позиции16:44
- Серед нагороджених міст-лідерів — Маріуполь, - інфо16:07
- "Оцените красоту игры", - Березовец раскрыл суть плана "Б" команды Зеленского по Донбассу14:19
- В Сети озвучили огромные потери боевиков за неделю - в "Л/ДНР" переполнены морги13:01
На конкурс трактористов в ОРДО подали заявки три команды с подконтрольной Украине территории
Для участия в конкурсе профессионального мастерства трактористов-машинистов в «ДНР» зарегистрировались три команды с подконтрольной Украине территории.
Об этом сегодня сообщили местные СМИ со ссылкой на «министерство агропромышленной политики и продовольствия», передает donpress.
«Сегодня министерство завершило прием заявок на конкурс профессионального мастерства трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства Донбасса. Заявки были поданы от десяти команд, три из которых с временно подконтрольной Украине территории и одна из ЛНР», — рассказали в «министерстве».
Указанный конкурс профмастерства трактористов пройдет 12 октября в Новоазовске Донецкой области. Экипажи будут состязаться в теоретических и практических навыках. Победителям обещаны денежные призы, размер которых не указан. Сообщается, что проводится конкурс уже в третий раз, начиная с 2017 года.
Теги: Украина, Донбасс, Новоазовск, СМИ, конкурс, сельское хозяйство, команда, ДНР, ЛНР, тракторист, ОРДО
- Пушилин отреагировал на слова Леонида Кучмы о Донбассе: Мы не такие, как Украина
- На допросе в СБУ Савченко призналась, что стреляла вместе с боевиками "ДНР"
- В ЕС назвали условия проведения выборов на Донбассе
- Стала известна возможная дата встречи Зеленского и Путина
- Большая война России и Украины: Арестович сделал громкий прогноз и рассказал важные подробности
- С начала суток боевики обстреляли Водяное, Павлополь, Широкино из гранатометов, - штаб
- На конкурс трактористов в ОРДО подали заявки три команды с подконтрольной Украине территории22:09
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс21:14
- В "Л-ДНР" зганяють в бойовики місцевих "комунальників"19:19
- Цены на квартиры в Луганске: россиянин рассказал, сколько стоит жилье. ВИДЕО18:50
- "Мы с войны не уйдем, ни одного метра земли не отдадим", - у Яроша обратились к Зеленскому17:30
- Пушилин отправился в Абхазию на «инаугурацию» Хаджимбы17:06
- Ярош грозится вывести свою армию на оставленные ВСУ позиции16:44
- Серед нагороджених міст-лідерів — Маріуполь, - інфо16:07
- "Нацкорпус" привез гумпомощь жителям Золотого15:16
- Российские войска двинули военную технику к Луганскому аэропорту "ситуация накаляется"15:02
- Глава украинского представительства НАТО Александр Винников озвучил позицию альянса о "формуле Штайнмайера"22:35
- На конкурс трактористов в ОРДО подали заявки три команды с подконтрольной Украине территории22:09
- Зеленский испугался и на Донбассе перешел к тактике Порошенко: теперь Украину устроит только один вариант21:43
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс21:14
- Елена Зеленская намерена улучшить питание в школьных столовых20:39
- Должно было погибнуть много людей: выяснились подробности теракта, который готовили в Запорожье20:15
- "Украина в большой опасности", - Арестович экстренно обратился к Верховной Раде с призывом19:51
- В "Л-ДНР" зганяють в бойовики місцевих "комунальників"19:19
- Цены на квартиры в Луганске: россиянин рассказал, сколько стоит жилье. ВИДЕО18:50
- С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО18:18
- С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО18:18
- Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки15:46
- 14 способов сделать невзаимную любовь взаимной13:44
- Скорик: «Патріотизм став меркантильною субстанцією»12:16
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
- Назван самый вредный вид хлеба20:40
- Симптомы, указывающие на повышенный уровень холестерина18:16
- Главная опасность наращивания ресниц15:03
- Восемь способов избавиться от осенней хандры11:00
- Верные признаки того, что ваш организм давно пора чистить от токсинов09:46
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- «На "Еленовке" женщины перекрывали проезд перевозчикам»: ситуация на КПП ОРДО
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- «Прелюдия ада»: Донецк взвыл о спасении, с раннего утра город дрожит от взрывов
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период
- Жириновский неудачно отозвался о Донбассе и разозлил сепаратистов: "Когда вы уже выучите?"