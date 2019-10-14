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Арахамия: законопроекта об особом статусе Донбасса не существует в природе
14.10.2019 11:00
Давид Арахамия заявил, что законопроекта об особом статусе Донбасса еще нет, более того - его даже не начали разрабатывать, поэтому обсуждать данный вопрос сейчас неуместно.
"На данный момент нет даже первичного драфта. Законопроекта не существует в природе. Наверное, действительно бесполезно его обсуждать, потому что мы говорим о абстракции",
- отметил он.
Нардеп отметил, что над законопроектом начнут работать после встречи в "нормандском формате".
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, законопроект, статус
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