Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: ранен боец ВСУ

15.10.2019 07:53
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: ранен боец ВСУ

За прошлые сутки, 14 октября, на Донбассе пророссийские боевики 21 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Один боец ВСУ получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"14 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов. В частности, трижды вблизи Новотроицкого велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. У Водяного и Лебединского враг применил миномет калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы. Дважды неподалеку Новогнатовки боевики стреляли из СПГ и крупнокалиберных пулеметов. У Водяного велся огонь из вооружения БМП-1, станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Пищевиков, Лебединского и Опитного стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх