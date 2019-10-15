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На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: ранен боец ВСУ
За прошлые сутки, 14 октября, на Донбассе пророссийские боевики 21 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.
Один боец ВСУ получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.
"14 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов. В частности, трижды вблизи Новотроицкого велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. У Водяного и Лебединского враг применил миномет калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы. Дважды неподалеку Новогнатовки боевики стреляли из СПГ и крупнокалиберных пулеметов. У Водяного велся огонь из вооружения БМП-1, станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Пищевиков, Лебединского и Опитного стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
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