На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: ранен боец ВСУ

15.10.2019 07:53

За прошлые сутки, 14 октября, на Донбассе пророссийские боевики 21 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Один боец ВСУ получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"14 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов. В частности, трижды вблизи Новотроицкого велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. У Водяного и Лебединского враг применил миномет калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы. Дважды неподалеку Новогнатовки боевики стреляли из СПГ и крупнокалиберных пулеметов. У Водяного велся огонь из вооружения БМП-1, станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Пищевиков, Лебединского и Опитного стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.