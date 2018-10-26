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Обострение на Донбассе: ВСУ выстояли, армия РФ потеряла живую силу – боевая сводка
Украинские военные сообщают, что наемники РФ нарастили число обстрелов и увеличили количество провокаций на линии разграничения на Донбассе.
Как сказано в сообщении Штаба ООС, за прошедшие сутки число провокаций в сравнении с прошлыми днями немного возросло, передает "Диалог.UA".
Украинские защитники за 25 октября зафиксировали 17 случаев ведения огня по ВСУ со стороны оккупационных войск. Четырежды орки применили запрещенное вооружение, выпустив по силам ООС 16 мин 120-мм калибра и 17 мин 82-мм калибра.
ВСУ пришлось 14 раз открывать ответный огонь. Один защитник Украины в результате вражеских провокаций получил ранение. На луганском направлении оккупанты трижды сорвали перемирие. Под обстрелы армии РФ попали наши расположения вблизи Луганского, Калиновки и Золотое-4.
На донецком направлении ВСУ зафиксировали 14 обстрелов, больше всего провокаций произошло в районе прифронтовой Авдеевки. Также под огнем российских боевиков оказались силы ОСС около Павлополя, Широкино, Красногоровки, Гнутово, Марьинки, Лебединского и Водяного.
С начала текущих суток провокации боевиков фиксируются на луганском направлении. В частности, боевики из автоматических гранатометов и стрелкового оружия обстреляли ВСУ вблизи Крымского. По данным украинской разведки один террорист уничтожен, еще пятеро стали "300-ми".
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
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