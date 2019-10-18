Министр обороны отказался комментировать угрозу потери населенных пунктов в случае отвода войск на Донбассе

18.10.2019 20:26

Во время сегодняшнего часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр обороны Украины Андрей Загороднюк не стал комментировать информацию об угрозе потери около 30 населенных пунктов в случае разведения сил на Донбассе.

Об этом пишет ИА «Вчасно», передает donpress.

«Вообще этот вопрос не комментируем. Мы сейчас не говорим вообще о других участках. Мы говорим только о двух участках [Петровское и Золотое, — Вчасно]», — сказал Загороднюк.

Он подчеркнул, что на данный момент отвод войск в Петровском и Золотом невозможен, так как незаконные вооруженные формирования не соблюдают договоренности о семидневном режиме тишины в этих районах.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что «серая зона» будет проходить по всей линии фронта. Согласно одному из вариантов разведения в демилитаризованную зону полностью попадут Широкино, Павлополь, Пески, Опытное, Светлодарск, Крымское, Луганское, Катериновка и Гранитное. Частично демилитаризованными — то есть линия пройдет через населенный пункт — будут Талаковка, Бердянское, Староигнатьевка и Зайцево.