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Министр обороны отказался комментировать угрозу потери населенных пунктов в случае отвода войск на Донбассе
Во время сегодняшнего часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр обороны Украины Андрей Загороднюк не стал комментировать информацию об угрозе потери около 30 населенных пунктов в случае разведения сил на Донбассе.
Об этом пишет ИА «Вчасно», передает donpress.
«Вообще этот вопрос не комментируем. Мы сейчас не говорим вообще о других участках. Мы говорим только о двух участках [Петровское и Золотое, — Вчасно]», — сказал Загороднюк.
Он подчеркнул, что на данный момент отвод войск в Петровском и Золотом невозможен, так как незаконные вооруженные формирования не соблюдают договоренности о семидневном режиме тишины в этих районах.
Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что «серая зона» будет проходить по всей линии фронта. Согласно одному из вариантов разведения в демилитаризованную зону полностью попадут Широкино, Павлополь, Пески, Опытное, Светлодарск, Крымское, Луганское, Катериновка и Гранитное. Частично демилитаризованными — то есть линия пройдет через населенный пункт — будут Талаковка, Бердянское, Староигнатьевка и Зайцево.
Теги: Донбасс, населенный пункт, разведение, Верховная Рада, потери, Минобороны, серая зона
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