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США в ОБСЕ призвали Россию «дисциплинировать» боевиков

20.10.2019 18:49
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США в ОБСЕ призвали Россию «дисциплинировать» боевиков

Макрис высказал осторожный оптимизм.
США высказали осторожный оптимизм по поводу возобновления разведения войск в Золотом и Петровском и надеются увидеть шаги, которые гарантируют его безопасность.
Об этом заявил политический советник миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 17 октября в Вене, пишет Хроника.инфо.
«Призываем Российскую Федерацию дисциплинировать вооруженные формирования, которые находятся под ее контролем», — сказал Макрис.
Макрис отметил прогресс в районе Станицы Луганской, где идет ремонт моста и построен временный обходной мост: «Для гражданских… последнее развитие событий является реальным прогрессом, который может облегчить бремя, которое они несут во время многолетнего конфликта, разожженного Российской Федерацией».



Теги: Россия, США, Донбасс, ОБСЕ, боевики
 
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