- В сети обсуждают странное название магазина на Донбассе17:18
- В ОРЛО на войну будут призывать местных подростков — вместо «профессиональных военных»17:00
- «В Горловке не могут проехать по двое суток, на "Каргиле" едут только перевозчики»: ситуация на КПП ОРДО15:20
- «Укрзалізниця» сделала ночной экспресс Киев-Мариуполь ежедневным12:45
- Разумков прокомментировал принятие закона об особом статусе Донбасса12:00
- «Ночь длинных ножей»: Эксперт объяснил, что нужно сделать Зеленскому, чтобы вернуть себе реальную власть11:30
- Война на Донбассе: боевики обстреляли позиции ООС из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия10:06
- Из Золотого вывезли оружие ветеранов-добровольцев09:49
- «Разведение войск на Донбассе»: У Золотого опять гремят обстрелы07:15
- На КПП «Александровка» усилили проверки: требуют номера телефонов, заглядывают в бензобаки — соцсети22:32
«Сверху попросили не позориться»: Тинянский рассказал об очередном падении рейтинга Пушилина
Член НВФ «ДНР» Евгений Тинянский в своем Телеграмм-канале рассказал об новом падении рейтинга главаря ОРДО Дениса Пушилина.
По его словам, Пушилина никто не воспринимает, как «главу республики», в связи с чем российские кураторы пытаются всеми способами поднять его рейтинг:
«Способов вывода из ступора пикирующего рейтинга есть не мало. Что мы видим вместо этого? Видим попытки имитации конфликта между сворой Пушилина и правительством. Ничего другого кураторы Дениса придумать не смогли. При этом Денис нагородил за год столько ржачных вещей, что из амплуа улыбчивого клоуна его не вытянет не один рукотворный типа конфликт. Одно обещание засыпать Крым молочными продуктами чего стоит. Но чет не срослось. Или вымя подвело Дениса и надои уменьшились или сверху попросили не позориться».
В то же время, Тинянский добавляет, что несмотря на все старания РФ, имитация конфликта в ОРДО не сработает.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, Пушилин, ОРДО
- Работы непочатый край: "народный совет ДНР" должен принять более двух тысяч законов
- В "ДНР" не исключают, что выполнение "Минска-2" затянется на 10- 15 лет
- «Снова переобуется»: Гиркин прокомментировал заявление Пушилина об «интеграции в РФ»
- Вслед за Бессмертным: Пушилин признал, что с выборами — завал
- "Вы что творите? Вы зачем так с нами?" - журналистка из "ДНР" разочаровалась во "власти"
- Пушилину дали в Москве важное поручение
- В сети обсуждают странное название магазина на Донбассе17:18
- В ОРЛО на войну будут призывать местных подростков — вместо «профессиональных военных»17:00
- «В Горловке не могут проехать по двое суток, на "Каргиле" едут только перевозчики»: ситуация на КПП ОРДО15:20
- «Укрзалізниця» сделала ночной экспресс Киев-Мариуполь ежедневным12:45
- Разумков прокомментировал принятие закона об особом статусе Донбасса12:00
- «Ночь длинных ножей»: Эксперт объяснил, что нужно сделать Зеленскому, чтобы вернуть себе реальную власть11:30
- Война на Донбассе: боевики обстреляли позиции ООС из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия10:06
- Из Золотого вывезли оружие ветеранов-добровольцев09:49
- «Разведение войск на Донбассе»: У Золотого опять гремят обстрелы07:15
- На КПП «Александровка» усилили проверки: требуют номера телефонов, заглядывают в бензобаки — соцсети22:32
- «Сверху попросили не позориться»: Тинянский рассказал об очередном падении рейтинга Пушилина18:05
- У Зеленского рассказали подробности встречи Президента с руководством НАБУ17:52
- В сети обсуждают странное название магазина на Донбассе17:18
- В ОРЛО на войну будут призывать местных подростков — вместо «профессиональных военных»17:00
- «Слуги народа» сегодня собираются у Зеленского на срочное совещание: что происходит16:40
- С ноября на спутниковых «тарелках» начнут пропадать украинские каналы16:20
- Астрологи составили прогноз на ноябрь 2019 года16:00
- Разумков рассказал, когда ВР рассмотрит наказание для «кнопкодавов»15:40
- «В Горловке не могут проехать по двое суток, на "Каргиле" едут только перевозчики»: ситуация на КПП ОРДО15:20
- Зеленский ушел от подлой уловки Путина, президент сделал все возможное: «теперь Киеву придется…»15:01
- Украину атакует смертельная инфекция: вакцины нет!12:17
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь17:52
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре
- ПриватБанк выступил со срочным заявлением: это коснется миллионов украинцев
- Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам. ВИДЕО
- Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года
- В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян
- Глоба о последнем воскресенье октября: "Этот день все изменит"
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос
- Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий
- Блогер из ОРДО: В «ДНР» уже финиш, народ озабочен выживанием, Пушилина не спасет «политическая грамотность»