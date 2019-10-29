На Донбассе "200 бригаду" пополнил молодой боевик ДНР по кличке "Бодя"

29.10.2019 21:32

В рядах боевиков на Донбассе очередная потеря. В соцсетях сообщают о гибели 23-летнего Богдана Кучерука по прозвищу "Бодя".

Как пишет в Twitter пользователь Necro Mancer, обстоятельства смерти боевика требуют уточнения, сообщает Апостроф.

Датой гибели боевика указано воскресенье, 27 октября. Как именно произошла ликвидация, неизвестно.

По данным базы сайта "Миротворец", погибший боевик родился в 1996 году. Местом его жительства указан город Макеевка Донецкой области. В 2016 году "Бодя" окончил Донецкий медицинский университет имени Горького