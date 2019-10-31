- У Зеленского уверены в своей победе на выборах в Донецке и Луганске – уже есть даже кандидаты21:15
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии20:49
- В ОРДО объяснили, по какому паспорту будут оформлять «пенсию в республике»19:49
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»19:15
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике18:20
- В ОРДО анонсировали открытие «двух новых заводов»17:47
- Пушилин анонсировал начало «масштабных учений МЧС, МВД и УНМ»17:15
- «По всему фронту нездоровое движение, летают БПЛА»: В ОРДО по тревоге подняли подразделения НВФ16:18
- Разведение сил не помогло: боевики открыли огонь по Золотому-415:45
- В зоне ООС на Донбассе объявлен режим «желтый»: названы ограничения для населения15:30
Пропагандист РФ Норкин в прямом эфире сделал признание о Мариуполе и Авдеевке: "Не наша земля"
На российском телевидении озвучили новую причину, почему гибридная армия РФ смогла захватить лишь часть Донбасса и не дошла до Киева, как неоднократно грозились. Россияне признали, что это не их земля.
Внимание на откровение пропагандиста РФ обратил в Twitter блогер Necro Mancer, специализирующийся на войне на Донбассе, передает Диалог.UA.
В эфире пропагандистского ток-шоу "Место встречи" на телеканале НТВ россияне яростно обсуждали, почему в 2014 году на Донбассе не пошли дальше и не захватили Киев. Ведущий Андрей Норкин испугался, что гости в прямом эфире уже практически признали участие России в оккупации и призвал их не лить "воду на мельницу вот этих вот", имея в виду, украинцев. Норкин попытался заверить, что захват части Донбасса - исключительно дело рук бывшего главаря "ДНР" Александра Захарченко и его группировок. Нашел он весьма оригинальное объяснение, почему оккупанты не пошли дальше. По его версии, были оккупированы ровно те земли, которые являются "ихними". "У Захарченко были возможности идти еще дальше (до Киева). Но был один аргумент, очень простой, когда Захарченко еще был жив и руководил "ДНР" - мы не можем перейти туда на ту сторону, потому что мы отбили нападение на ту сторону, мы отбили свою землю. Как только мы сделаем хотя бы один шаг туда, мы уже будем считаться оккупантами и агрессорами. Это было совершенно понятно!" - уверял Норкин. Пропагандист РФ также ополчился на "экс-министра обороны" террористической "ДНР" Игоря Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин) за то, что в последнее время он начал "сливать" неприятную для РФ правду об оккупации. "Этот придурок Гиркин... тогдашнее руководство донецких "республик" готово было его руками разорвать, потому что он был провокатор и предатель", - злился Норкин.
Теги: Донбасс, Авдеевка, Мариуполь, армия, оккупация, ДНР, Стрелков, Захарченко, Гиркин, РФ
- Кремль готовит атаку: Гиркин заявил о "возрождении" проекта "Новороссия"
- "Серьезные силы", -террорист Гиркин раскрыл правду, чьих рук убийство главаря "ДНР" Захарченко
- Гиркина возвращают на Донбасс: ради эскалации или утилизации?
- Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке
- Бывший главарь боевиков обвинил Плотницкого и Захарченко в "отстреле конкурентов"
- У Зеленского уверены в своей победе на выборах в Донецке и Луганске – уже есть даже кандидаты21:15
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии20:49
- В ОРДО объяснили, по какому паспорту будут оформлять «пенсию в республике»19:49
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»19:15
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике18:20
- В ОРДО анонсировали открытие «двух новых заводов»17:47
- Пушилин анонсировал начало «масштабных учений МЧС, МВД и УНМ»17:15
- «По всему фронту нездоровое движение, летают БПЛА»: В ОРДО по тревоге подняли подразделения НВФ16:18
- Разведение сил не помогло: боевики открыли огонь по Золотому-415:45
- В зоне ООС на Донбассе объявлен режим «желтый»: названы ограничения для населения15:30
- Любовная лихорадка: эти знаки Зодиака до конца года найдут свою судьбу22:13
- Яременко извинился перед семьей и Зеленским21:37
- У Зеленского уверены в своей победе на выборах в Донецке и Луганске – уже есть даже кандидаты21:15
- Зеленский подписал закон о материальной ответственности военнослужащих, детали21:00
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии20:49
- В Украине будут штрафовать за перевозку детей без автокресел20:30
- ПриватБанк вводит новые сервисы и правила: что изменится для украинцев20:18
- В ОРДО объяснили, по какому паспорту будут оформлять «пенсию в республике»19:49
- Отличный день для флирта и знакомств: гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака19:29
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»19:15
- Опаснее кори: Украине грозит эпидемия дифтерии14:03
- Осенняя простуда: как вылечиться без медикаментов09:30
- Появился полный лунный календарь на ноябрь20:07
- Если не спится: способы без овец уснуть за одну минуту08:29
- Заболевания, симптомом которых является частая зевота22:28
- Украину атакует смертельная инфекция: вакцины нет!12:17
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь17:52
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- «Сверху попросили не позориться»: Тинянский рассказал об очередном падении рейтинга Пушилина
- «Театр абсурда»: дончане отреагировали на завершенный мурал убитого «Моторолы»
- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление
- Зеленский тайно ночью поехал на передовую Донбасса - Бессмертный бьет тревогу
- «Ночь длинных ножей»: Эксперт объяснил, что нужно сделать Зеленскому, чтобы вернуть себе реальную власть
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике
- В сети обсуждают странное название магазина на Донбассе