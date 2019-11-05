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В Донецке острая нехватка работников ЖКХ
05.11.2019 11:51
«Начальник управления ЖКХ городской администрации» Валерий Литвинов жалуется, что в неподконтрольном украинским властям Донецке не хватает работников жилищно-коммунального хозяйства.
Местные «власти» признают, что из-за низких тарифов нет возможности повысить зарплату сотрудникам сферы ЖКХ, есть задержки в оплате труда, в результате чего коммунальщики увольняются. и уезжают на заработки, передает donpress.
По факту осталось около 40% рабочих. Не хватает мастеров, инженеров, плановиков. Процент комплектации дворниками менее 50% от необходимого количества. Работает, в основном возрастной контингент.
Теги: Донецк, зарплата, дворник, ЖКХ, тарифы, работник
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