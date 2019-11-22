ВСУ начали демонтаж фортификационных сооружений возле Петровского

22.11.2019 08:30

В Петровском Донецкой области в рамках разграничения сил и средств на Донбассе начался демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения, сообщает Телеканал новостей «24».

По словам пресс-офицера 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, старшего лейтенанта Богдана Петрика, в связи с вышеупомянутым в Петровском 21 ноября в 12:00 начался демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

Разведение на участке № 3 "Петровское" проходило в районе села Богдановка и подконтрольного пророссийским наемникам поселка Петровское. В Богдановке сейчас живут семь местных жителей. Все они – пенсионеры.

Заметим, что демонтаж фортификаций в Петровском должен длиться не менее 29 суток. После этого украинская сторона проинформирует о том, что все проведено, а уже на следующий день представители мониторинговой миссии ОБСЕ проведут анализ выполненных мероприятий.