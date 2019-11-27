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В ВР внесен законопроект о пенсиях жителям ОРДЛО
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает выплату пенсий жителям оккупированных территорий без справки переселенца, информирует Цензор.НЕТ.
Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил народный депутат Украины, председатель рабочей группы и Комитета по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Вместе с коллегами стал автором законопроекта 2083-д, который призван восстановить конституционное право украинских граждан на пенсионное обеспечение", - сообщил нардеп.
Документом предусматривается:
- отмена обязательности регистрации пенсионеров как переселенцев для получения пенсий;
- предоставление людям, которые жили на оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций;
- выплата задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит - 3 года);
- в случае потери документов предоставляется возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц.
Теги: Донбасс, законопроект, Верховная Рада, ОРДЛО, пенсии
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