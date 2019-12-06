Сегодгя Зеленский посетит Донбасс

06.12.2019 09:30

Президент Украины Владимир Зеленский едет на Донбасс с рабочим визитом. Об этом сообщает Донецкая облгосадминистрация, передает Depo.Донбасс.

"6 декабря 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой посетит Донецкую область", – говорится в сообщении.