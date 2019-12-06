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Сегодгя Зеленский посетит Донбасс
06.12.2019 09:30
Президент Украины Владимир Зеленский едет на Донбасс с рабочим визитом. Об этом сообщает Донецкая облгосадминистрация, передает Depo.Донбасс.
"6 декабря 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой посетит Донецкую область", – говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, визит, Зеленский
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