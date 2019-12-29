СМИ: обмен между Украиной и "Л/ДНР" зваершен

29.12.2019 15:00

Обмен между Украиной и "ДНР" состоялся, говорят сепаратисты и российские СМИ сообщает СТРАНА.ua.

Представитель "ДНР" Дарья Морозова заявила, что Украина передала 60 человек, а "ДНР" - 52 человека. По ее словам, несколько человек по дороге "потерялись", но Киев предоставил по ним справки об освобождении. "Обмен не закончен", - заявил Морозова.

Что она имела в виду - непонятно. На официальном сайте "ДАН" говорится, что обмен завершен.