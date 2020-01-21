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В оккупированном Донецке убили командира спецназа "МВД ДНР"
21.01.2020 09:00
Заместителя командира полка спецназа "МВД ДНР" Алексея Кривулю ("Грина") застрелили в оккупированном Донецке 20 января вечером. Об этом сообщил в Twitter штатный пропагандист "республики" Даниил Безсонов, передает ОстроВ.
По информации из социальных сетей, боевик был убит в подъезде собственного дома выстрелом в спину.
Кривуля родился в городе Николаевка Донецкой области. Весной 2014 года он начал воевать против Украины в составе террористических формирований.
Теги: Донецк, убийство, спецназ, ДНР, командир
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