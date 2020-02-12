На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов

12.02.2020 14:00

Движение транспортных средств через пункт пропуска «Марьинка» на линии разграничения усложнено из-за нерасчищенной от снега дороги со стороны неподконтрольной территории, - сообщает пресс-центр Объединенных сил.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями за пределами КПВВ «Марьинка» на временно оккупированной территории образовался нерасчищенный от снега участок дороги», - говорится в сообщении.

В пресс-центре отмечают, что это приводит к ограниченному функционированию контрольного пункта, пропуск лиц и транспортных средств осуществляется не ритмично.

Для быстрого и безопасного пересечения линии разграничения пограничники советуют выбрать ближайшие к «Марьинке» контрольные пункты, в частности КПВВ «Новотроицкое».

В соцсетях сообщают:

Вера Романенко

Подскажите есть проезд на трассе Марьинка -Донецк

Андрей Михайлов

Нейтральная часть не чищена, все стоят.

Виктория Палагута

Подскажите пожалуйста правда что Александровский блок пост закрыли???

Елена Русанова

Украина и ДНР закрыли!