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На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов
Движение транспортных средств через пункт пропуска «Марьинка» на линии разграничения усложнено из-за нерасчищенной от снега дороги со стороны неподконтрольной территории, - сообщает пресс-центр Объединенных сил.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями за пределами КПВВ «Марьинка» на временно оккупированной территории образовался нерасчищенный от снега участок дороги», - говорится в сообщении.
В пресс-центре отмечают, что это приводит к ограниченному функционированию контрольного пункта, пропуск лиц и транспортных средств осуществляется не ритмично.
Для быстрого и безопасного пересечения линии разграничения пограничники советуют выбрать ближайшие к «Марьинке» контрольные пункты, в частности КПВВ «Новотроицкое».
В соцсетях сообщают:
Вера Романенко
Подскажите есть проезд на трассе Марьинка -Донецк
Андрей Михайлов
Нейтральная часть не чищена, все стоят.
Виктория Палагута
Подскажите пожалуйста правда что Александровский блок пост закрыли???
Елена Русанова
Украина и ДНР закрыли!
Теги: Марьинка, снег, заносы, КПВВ
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