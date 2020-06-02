Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Стало известно количество людей, прошедших через КПВВ на Донбассе за время карантина

02.06.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стало известно количество людей, прошедших через КПВВ на Донбассе за время карантина

За более чем два месяца с момента прекращения пропуска через линию соприкосновения КПВВ смогли пересечь 468 человек, сообщает cxid.info.
Об этом сообщил пресс-офицер Госпогранслужбы в составе ООС Игорь Лизогуб.
«С 22 марта по 31 мая линию разграничения в сторону неподконтрольной территории пересекли 248 человек, на контролируемую — 220», — рассказал он.
Так, в сторону отдельных районов Донецкой области (ОРДО) проследовали 48 человек, на контролируемую — 30.
В Луганской области 200 человек пересекли КПВВ в направлении ОРЛО, 190 — в сторону подконтрольной территории.
В связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 пропуск через КПВВ осуществляется исключительно по гуманитарным обстоятельствам. По словам Лисогуба, основными причинами на сегодня является лечение, воссоединение близких членов семьи (дети, родители) и уход за тяжело больными родственниками. Те, кто направляется на контролируемую территорию проходят обязательный термоскрининг и опрос медиков, отметил пресс-офицер ГПСУ.
Он также рассказал, что прибывшие из ОРДЛО регистрируются в приложении «Вдома» и проходят самоизоляцию.



Теги: Донбасс, карантин, Госпогранслужба, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх