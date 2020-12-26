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Архив - Донецкая область

На КПВВ Донбасса продлили действие карантинных ограничений

26.12.2020 15:00
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На КПВВ Донбасса продлили действие карантинных ограничений

В контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе продлено действие карантинных ограничений на срок, предусмотренный соответствующими актами правительства. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
«...По приказу командующего Объединенных сил в контрольных пунктах продлено действие карантинных ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Ограничительные меры введены на основании соответствующих актов Кабинета министров Украины и будут действовать в определенный ими срок», – говорится в сообщении.
Кабинет министров ранее продлил карантин в Украине до 28 февраля.
В ГПСУ напомнили, что в этой связи на КПВВ будет продолжать действовать ряд карантинных ограничений:

  • во время следования с временно неподконтрольной территории Украины будет проводиться температурный скрининг граждан;
  • обязательным условием остается пребывание в КПВВ в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки;
  • для пропуска на контролируемую территорию граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Вдома» или обсервации.


Теги: Донбасс, карантин, Госпогранслужба, КПВВ
 
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