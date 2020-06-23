В "ДНР" установили дополнительные блокпосты для "фильтрации" потока выезжающих

23.06.2020 11:00

Оккупационные власти "ДНР" искусственно сдерживают поток желающих выехать их зоны оккупации на подконтрольную Украине территорию, поставив для этого два дополнительных блокпоста. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях, сообщает ОстроВ.

По их словам первый блокпост установлен еще на выезде из Донецка, к нему стоит очередь "на проверку". Второй блокпост сдерживает поток граждан на въезде в Еленовку. И, наконец, желающих попасть на подконтрольную Украине территорию ожидает собственно КПВВ "Еленовка".

Часть людей и транспортных средств на "фильтрационных" блокпостах по непонятным причинам возвращают назад.

Называющий себя "депутатом народного совета" Владислав Бердический советует жителям ОРДО воздержаться от попыток пересечь линию соприкосновения через Еленовку из-за того, что оккупационные власти не смогли пропустить граждан, вставших в очередь на выезд из "ДНР" еще в понедельник.