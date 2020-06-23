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В "ДНР" установили дополнительные блокпосты для "фильтрации" потока выезжающих
Оккупационные власти "ДНР" искусственно сдерживают поток желающих выехать их зоны оккупации на подконтрольную Украине территорию, поставив для этого два дополнительных блокпоста. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях, сообщает ОстроВ.
По их словам первый блокпост установлен еще на выезде из Донецка, к нему стоит очередь "на проверку". Второй блокпост сдерживает поток граждан на въезде в Еленовку. И, наконец, желающих попасть на подконтрольную Украине территорию ожидает собственно КПВВ "Еленовка".
Часть людей и транспортных средств на "фильтрационных" блокпостах по непонятным причинам возвращают назад.
Называющий себя "депутатом народного совета" Владислав Бердический советует жителям ОРДО воздержаться от попыток пересечь линию соприкосновения через Еленовку из-за того, что оккупационные власти не смогли пропустить граждан, вставших в очередь на выезд из "ДНР" еще в понедельник.
Теги: Донецк, Еленовка, блокпост, ДНР
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