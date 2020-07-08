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В ОРДО сообщили о судьбе застрявших в "серой зоне" перед Еленовкой
08.07.2020 11:00
Как сообщалось ранее, вчера днем возле Еленовки между "нулями" оказались около 100 человек "вне списка", но с регистрацией на территории "республики".
По информации телеграм-канала @dontel, примерно в 16.00 сотрудники "МВД" в приказном порядке сказали этим гражданам "возвращаться на Украину". Позже пригнали автобусы, полиция заставила всех туда сесть и людей отвезли к украинскому блокпосту. Но 47 человек вернулись к "нулю" "ДНР". К 20.00 прибыла группа сотрудников "МЧС" "республики" с питьевой водой, однако их не пускали в "серую зону" к людям.
Позже источники сообщили, что в 23.00 на блокпост поступил приказ и ВСЕХ ГРАЖДАН ИЗ "СЕРОЙ ЗОНЫ" ПРОПУСТИЛИ В "ДНР", после чего их повезли в больницу на обсервацию.
Теги: Еленовка, КПВВ, серая зона
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