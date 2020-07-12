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Завтра ожидается очередное открытие КПП "Еленовка" на въезд в «ДНР»
Штаб «Здоровое движение», который занимается формированием разрешительных списков на въезд в «ДНР», начал предупреждать об открытии «республиканского» контрольно-пропускного пункта в Еленовке 13 июля. Оповещают людей, которые попали в списки. Об этом сообщают пользователи соцсетей, подававшие документы для получения разрешения на въезд в «ДНР», передает РПД «Донецкие новости».
«Штаб начал сегодня обзвон людей, получивших разрешение на въезд в ДНР из Украины. Заявления подавались людьми неоднократно с 23 июня. Коридор будет действовать в понедельник, 13 июля, с 09:00 до 18:00 через КПП "Еленовка" – КПВВ "Новотроицкое". Обязательно будет: 14 дней обсервация и машина на штрафстоянке в Еленовке, после санобработки через неделю можно ее забрать. Об открытии КПП на выезд из ДНР пока информации нет», – сообщают местные паблики.
Вот что пишут в соцсетях:
Александр: «Позвонили свекру – в понедельник сказали ехать, письма отправляла на "Здоровое движение" раз 20, причина – возвращение домой на адрес прописки. Звонили на номер водафон. Да, сказали с 9:00 до 18:00 пропуск, с обсервацией. Звонили со скрытого номера»;
Алекс: «Мне только что позвонили. Заезд в ДНР 13.07 по спискам. Обязательные условия: 14 дней обсервация и машина на штрафстоянке в Еленовке (после санобработки, через неделю родственники могут ее забрать). Я отказался»;
Наталья: «Сказали, пропуск будет в понедельник с 9:00 до 18:00 через Новотроицк, с обязательной обсервацией. Письма отправляла на "Здоровое движение" ежедневно с 23 июня по несколько раз в день, отчет о доставке пришел всего 3 раза. Отсылала заявление и фото документов: паспорт и адресная справка, сделанные на телефон. Файлы в письме прикрепляла отдельно, не архивом»;
Александра: «Нам только что звонили со штаба. Сказали, 13 числа будет гуманитарный коридор и сказали, что мы попали в список на пересечение».
Теги: Еленовка, ДНР, КПВВ
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