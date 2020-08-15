Названо количество людей, въехавших на территорию "ДНР" через КПВВ "Еленовка" с 22 июня

15.08.2020 17:00

Через гуманитарные коридоры на линии соприкосновения на КПВВ "Еленовка" с 22 июня с подконтрольной Украине территории в ДНР въехали 2256 человек. Об этом сообщили в так называемом оперативном штабе "Здоровое движение".

"В среднем на каждый день работы гуманитарного коридора приходится от 300 до 450 человек", - уточнили в "штабе".