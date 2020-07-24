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Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» 24 июля

24.07.2020 14:00
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Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» 24 июля

Сегодня, 24 июля, по состоянию на 12:00 КПВВ «Новотроицкое» пересекли более 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
«КПВВ "Новотроицкое" продолжает функционировать в штатном режиме, ежедневно с 7:00 до 20:00. По состоянию на 12:00 сегодня, через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины направились 107 человек и 5 транспортных средств, а на контролируемой территории Украины – 16 человек и 2 транспортных средства», – говорится в сообщении.
«Пропуск граждан с временно оккупированной территории Украины представителями российско-оккупационных войск осуществляется медленно. Пограничники и правозащитники постоянно информируют граждан о возможных рисках непропуска представителями НВФ», – добавили в Госпогранслужбе.



Теги: Новотроицкое, Госпогранслужба, КПВВ
 
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