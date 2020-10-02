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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» 2 октября по данным ГПСУ

02.10.2020 15:00
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Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» 2 октября по данным ГПСУ

В первой половине дня сегодня, 2 октября, через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» (Донецкая обл.) в обе стороны от линии разграничения прошли 119 человек. Остальные КПВВ на Донбассе не работают. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
«По состоянию на 12:00 сегодня 15 граждан и 3 транспортных средства попали на контролируемую территорию, одновременно 104 гражданина и 15 транспортных средств последовали на временно оккупированную территорию Украины», – говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, статистика, Новотроицкое, Госпогранслужба, КПВВ
 
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