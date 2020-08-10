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Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 10 августа по информации ГПСУ
10.08.2020 16:00
По состоянию на 15:00 сегодня, через КПВВ "Новотроицкое" в сторону ДНР направилось 161 человек и 7 транспортных средств, а на контролируемую территорию Украины - 87 человек и 10 транспортных средств, сообщает Госпогранслужба Украины.
Пропуск граждан на КПП "ДНР" осуществлялся более активно после обеда, утром же был медленным.
Пограничники и правозащитники продолжают информировать граждан о возможных рисках не пропуска представителями "ДНР", ведь главной для пограничников является безопасность гражданских лиц.
Напоминаем, что при перемещении из "ДНР" в контролируемой территории Украины установки приложения "Действуй дома" является обязательным.
Теги: Донбасс, Новотроицкое, Госпогранслужба, КПВВ
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