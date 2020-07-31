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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» 31 июля

31.07.2020 14:00
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Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» 31 июля

Сегодня группировка «ДНР» на один день открыла пункт пропуска «Еленовка» под Донецком, который связан дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое», информирует сайт novosti.dn.ua.
Пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Валерия Карпиленко сообщила «Новостям Донбасса», что по состоянию на 12:45 были пропущены три автомобиля и 32 человека, которые прибыли со стороны оккупированной территории.
В сторону неподконтрольного Донецка украинские пограничники пропустили 7 машин и 106 человек.



Теги: Новотроицкое, Госпогранслужба, КПВВ, ситуация
 
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