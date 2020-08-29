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ГПСУ рассказала об итогах работы КПВВ «Новотроицкое» 28 августа
29.08.2020 09:00
Вчера 28 августа, через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» (Донецкая обл.) линию разграничения в обе стороны пересекли 344 человека. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
«По состоянию на 15:45 через КПВВ "Новотроицкое" при наличии оснований гуманитарного характера на временно оккупированную территорию направились 248 человек и 23 транспортных средства, а на контролируемую территорию Украины – 96 человек и 5 транспортных средств», – говорится в сообщении.
Теги: Новотроицкое, Госпогранслужба, КПВВ
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