ГПСУ рассказала об итогах работы КПВВ «Новотроицкое» 28 августа

29.08.2020 09:00

Вчера 28 августа, через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» (Донецкая обл.) линию разграничения в обе стороны пересекли 344 человека. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«По состоянию на 15:45 через КПВВ "Новотроицкое" при наличии оснований гуманитарного характера на временно оккупированную территорию направились 248 человек и 23 транспортных средства, а на контролируемую территорию Украины – 96 человек и 5 транспортных средств», – говорится в сообщении.