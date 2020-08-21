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Архив - Донецкая область

В оккупированной Еленовке дали воду

21.08.2020 09:00
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В оккупированной Еленовке дали воду

Работы по ремонту водовода, питающего поселки Еленовка и Молодежное к югу от Донецка, завершены. Об этом сообщили в представительстве "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«19 и 20 августа, силами Волновахского ПУВКХ КП «Вода Донбасса» были проведены ремонтные работы по устранению порыва непосредственно на аварийном участке водовода методом чеканки», – говорится в сообщении.
Уточняется, что вчера вечером водоснабжение населенных пунктов, а также объектов гражданской инфраструктуры было возобновлено в полном объеме.



Теги: ремонт, водоснабжение, Еленовка
 
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