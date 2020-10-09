- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 9 октября15:00
- Медики ОРДО назвали побочные эффекты от российской антикоронавирусной вакцины13:00
- Автобус с артистами "Донбасс Оперы" попал в аварию по дороге из "ДНР" в Москву09:00
- В ОРДО запускают специальный автобус для получателей российских паспортов16:00
- В "ДНР" назвали сумму выписанных штрафов за нарушения карантина13:00
- Мариупольский меткомбинат Ильича оштрафовали за выбросы в атмосферу17:00
- В ООН рассказали о ситуации с коронавирусом на оккупированном Донбассе09:00
- 5 октября боевики пропустили через гуманитарный коридор в Еленовке более 300 человек11:00
- В Донецке «заминировали» автовокзал «Южный»10:00
- В "ДНР" будут изымать частные территории для "государственных нужд"09:08
Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 9 октября
Как сообщает Госпогранслужба Украины, со стороны подконтрольных территорий КПВВ на линии разграничения работают ежедневно с 07.00 до 18.30.
Российские вооруженные формирования продолжают блокирование движения через дорожные коридоры в Донецкой области.
В свою очередь, напротив контрольного пункта «Новотроицкое» на этой неделе оккупанты осуществляли пропуск лишь дважды. По состоянию на 12.00 сегодня 11 граждан и 1 транспортное средство были пропущены на контролируемую территорию, одновременно 45 граждан и 9 транспортных средств последовали на временно оккупированную территорию Украины.
Движение через контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка» было полностью заблокировано со стороны оккупантов.
После ликвидации последствий масштабного пожара на Луганщине, контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» возобновил работу в штатном режиме. С 9.00 5 октября до настоящего времени через данный КПВВ на временно оккупированную территорию Украины последовали 4021, а на контролируемую территорию 3170. Отметим, что после возобновления работы контрольного пункта, пассажиропоток на данном направлении уменьшился почти вдвое, по сравнению с прошлой неделей.
Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ
- Потери на валютном фронте: гривна не устояла перед долларом и евро
- Финляндия начала выплачивать гражданам по 560 евро, чтобы искали работу для души
- Больше 31 тысячи человек и около 5 тысяч автомобилей пересекли линию разграничения на Донбассе
- На линии разграничения в Донбассе скопилось около 700 автомобилей, больше всего в "Марьинке"
- На КПВВ "Новотроицкое" сегодня утром не было очередей. Пограничники улучшили работу?
- В зоне АТО пограничники задержали авто с нелегальным товаром
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 9 октября15:00
- Под Станицей Луганской на мине подорвался пожарный автомобиль14:00
- Медики ОРДО назвали побочные эффекты от российской антикоронавирусной вакцины13:00
- Жители прифронтового села Муратово получили гумпомощь от ВСУ10:00
- Автобус с артистами "Донбасс Оперы" попал в аварию по дороге из "ДНР" в Москву09:00
- В ОРДО запускают специальный автобус для получателей российских паспортов16:00
- В "ДНР" назвали сумму выписанных штрафов за нарушения карантина13:00
- Сегодня центр Луганска останется без воды08:00
- Мариупольский меткомбинат Ильича оштрафовали за выбросы в атмосферу17:00
- В "ЛНР" назвали дату открытия КПП "Луганск — Счастье" и "Первомайск — Золотое"10:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 9 октября15:00
- Под Станицей Луганской на мине подорвался пожарный автомобиль14:00
- Медики ОРДО назвали побочные эффекты от российской антикоронавирусной вакцины13:00
- В донецком «Шахтере» выявили новые случаи COVID-1912:00
- В Украине уже четверть миллиона инфицированных коронавирусом11:00
- Жители прифронтового села Муратово получили гумпомощь от ВСУ10:00
- Автобус с артистами "Донбасс Оперы" попал в аварию по дороге из "ДНР" в Москву09:00
- Ученые предложили пересмотреть стратегию борьбы с COVID-1908:00
- Синоптики назвали дату похолодания в Украине17:00
- В ОРДО запускают специальный автобус для получателей российских паспортов16:00
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- В "ЛНР" сообщили, кому перестанут выплачивать пенсии с 1 ноября
- В «Ощадбанке» разъяснили, какие платежные карты заблокируют уже в октябре
- В "ЛНР" назвали дату открытия КПП "Луганск — Счастье" и "Первомайск — Золотое"
- В "ДНР" будут изымать частные территории для "государственных нужд"
- В ООН рассказали о ситуации с коронавирусом на оккупированном Донбассе
- В Донецке «заминировали» автовокзал «Южный»
- В "ДНР" назвали сумму выписанных штрафов за нарушения карантина
- Полиция определила источники возгорания на Луганщине
- В ОРДО запускают специальный автобус для получателей российских паспортов
- Автобус с артистами "Донбасс Оперы" попал в аварию по дороге из "ДНР" в Москву