Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 9 октября

09.10.2020 15:00

Как сообщает Госпогранслужба Украины, со стороны подконтрольных территорий КПВВ на линии разграничения работают ежедневно с 07.00 до 18.30.

Российские вооруженные формирования продолжают блокирование движения через дорожные коридоры в Донецкой области.

В свою очередь, напротив контрольного пункта «Новотроицкое» на этой неделе оккупанты осуществляли пропуск лишь дважды. По состоянию на 12.00 сегодня 11 граждан и 1 транспортное средство были пропущены на контролируемую территорию, одновременно 45 граждан и 9 транспортных средств последовали на временно оккупированную территорию Украины.

Движение через контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка» было полностью заблокировано со стороны оккупантов.

После ликвидации последствий масштабного пожара на Луганщине, контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» возобновил работу в штатном режиме. С 9.00 5 октября до настоящего времени через данный КПВВ на временно оккупированную территорию Украины последовали 4021, а на контролируемую территорию 3170. Отметим, что после возобновления работы контрольного пункта, пассажиропоток на данном направлении уменьшился почти вдвое, по сравнению с прошлой неделей.