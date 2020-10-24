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Более 100 человек смогли пройти через КПВВ «Еленовка» 23 октября
24.10.2020 11:00
Сто пять человек были пропущены через контрольный пункт въезда и выезда «Еленовка» за время действия гуманитарного коридора 23 октября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС" непризнанной "республики".
«На территорию республики запущено 18 транспортных средств, 74 человека. На территорию Украины выпущено 20 транспортных средств, 31 человек», — говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, КПВВ
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