Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 30 октября по данным ГПСУ

30.10.2020 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 30 октября по данным ГПСУ

Утром 30 октября КПВВ "Новотроицкое" пересекли 40 человек. Об этом сообщает "Вільне радіо" со ссылкой на пресс-офицера Госпогранслужбы Игоря Лизогуба.
"По состоянию на 9:45 на временно оккупированную территорию проследовало пять автомобилей и 40 человек. С временно оккупированной территории никто пока не прибывал", — рассказал он.
Напомним, что российские оккупанты открывают свой блокпост еженедельно по понедельникам и пятницам. Украинский КПВВ работает с 07:00 до 18:30 каждый день. Боевики пропускают с 9:00 до 18:00.



Теги: Новотроицкое, Госпогранслужба, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх