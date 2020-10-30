Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 30 октября по данным ГПСУ

30.10.2020 12:00

Утром 30 октября КПВВ "Новотроицкое" пересекли 40 человек. Об этом сообщает "Вільне радіо" со ссылкой на пресс-офицера Госпогранслужбы Игоря Лизогуба.

"По состоянию на 9:45 на временно оккупированную территорию проследовало пять автомобилей и 40 человек. С временно оккупированной территории никто пока не прибывал", — рассказал он.

Напомним, что российские оккупанты открывают свой блокпост еженедельно по понедельникам и пятницам. Украинский КПВВ работает с 07:00 до 18:30 каждый день. Боевики пропускают с 9:00 до 18:00.