Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 13 ноября

13.11.2020 13:00

По словам представителя Госпогранслужбы Украины Игоря Лизогуба, по состоянию на 11:00 через КПВВ "Новотроицкое" на временно-оккупированную территорию последовали 54 человека и 14 транспортных средств. На контролируемую территорию - 9 человек и 1 автомобиль.

На КПВВ” Станица Луганская “по состоянию на 11:00 к временно-оккупированной территории последовали 177 человек, а на контролируемую 163.

На других пунктах пропуска боевики закрыли смежные блокпосты со своей стороны.