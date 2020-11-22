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Архив - Донецкая область

23 ноября в "ДНР" снова откроется КПВВ «Еленовка»

22.11.2020 17:00
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23 ноября в "ДНР" снова откроется КПВВ «Еленовка»

В понедельник, 23 ноября, КПВВ «Еленовка» снова будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. Об этом сообщает так называемый «межведомственный оперативный штаб», работающий на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области.
Правила проезда остаются прежними:
Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию на территории подконтрольной Украине.
Для въезда в ОРДО обязательно необходимо разрешение «межведомственного оперативного штаба».



Теги: Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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