Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до весны

18.12.2020 13:00

Ощадбанк продлил действие платежных карт переселенцев до 1 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба банка, передает "Трибун".

Так, карты Ощадбанка внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету "Мой счет", срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 марта 2021 года.

"Ощадбанк продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения. Если вы получили SMS от банка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении.

Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой картой до 1 марта 2021 года", - сказано в сообщении.