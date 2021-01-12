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Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе вышли из строя
12.01.2021 11:00
Согласно информации, размещенной на сайте Минреинтеграции, все мобильные бронированные отделения Ощадбанка на базе автомобилей КРАЗ находятся на капитальном ремонте.
Поэтому с 11 по 15 января у линии разграничения на Донбассе будут работать только отделения, размещенные на КПВВ "Новотроицкое" (с 8:00 до 16:00) и "Счастье" (с 7:30 до 15:30).
Теги: Донбасс, ремонт, Ощадбанк, автомобиль
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