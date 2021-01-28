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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО презентовали доктрину «Русский Донбасс»

28.01.2021 17:00
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В ОРДЛО презентовали доктрину «Русский Донбасс»

Группировки «ДНР» и «ЛНР» представили так называемую доктрину «Русский Донбасс». Презентация состоялась на форуме в Донецке, сообщает сайт novosti.dn.ua.
В мероприятии приняли участие "главы" самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, депутаты российской Госдумы Андрей Козенко и Казбек Тайсаев, представители общественности - всего около 400 человек.
«Цель доктрины — выразить в документе наши внутренние чувства, тот порыв, который нас сплотил, когда мы восстали против несправедливости, лжи, гонения на все русское, чтобы вернуться к своим историческим корням», — заявил на форуме глава «ДНР» Денис Пушилин.
Он добавил, что эта бумага должна «стать манифестом нашего выбора, представляемым всему миру».
Доктрина, в частности, включает семь шагов, которые «Л-ДНР» планируют выполнить в «ближней перспективе».
В частности, это «прекращение военных действий, устранение военной угрозы для населения». При этом записано «установление контроля ДНР и ЛНР над всеми территориями бывших Донецкой и Луганской областей».
В доктрине не указана задача о вхождении подконтрольных «Л-ДНР» территорий в состав России. При этом авторы указали намерение добиться «углубленной экономической интеграции с Россией», «комплексную интеграцию предприятий Донбасса с российской промышленностью». Еще одним шагом указана «интенсификация социокультурных, научно-образовательных и иных связей между ДНР, ЛНР и РФ».



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, презентация, доктрина
 
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