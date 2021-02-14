15 февраля НВФ откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка»

14.02.2021 17:00

Завтра, 15 февраля 2021 года, КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд, сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса».

Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины.

Для въезда на неподконтрольную украинскому правительству территории Донецкой области обязательно необходимо «разрешение Межведомственного оперативного штаба».