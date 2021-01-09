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Архив - Донецкая область

Менее 80 человек воспользовались гумкоридором в Еленовке 8 января

09.01.2021 13:00
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Менее 80 человек воспользовались гумкоридором в Еленовке 8 января

Семьдесят шесть человек пересекли линию разграничения через гуманитарный коридор под Донецком 8 января. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
"На территорию республики запущено 11 транспортных средств, 52 человека. На подконтрольную Украине территорию выпущено 9 транспортных средств, 24 человека", – сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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