Менее 80 человек воспользовались гумкоридором в Еленовке 8 января

09.01.2021 13:00

Семьдесят шесть человек пересекли линию разграничения через гуманитарный коридор под Донецком 8 января. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

"На территорию республики запущено 11 транспортных средств, 52 человека. На подконтрольную Украине территорию выпущено 9 транспортных средств, 24 человека", – сказано в сообщении.