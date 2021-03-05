В ОРДЛО более 300 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки

05.03.2021 14:00

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области коронавирусную болезнь обнаружили у 263 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».

Согласно статистике, десять человек умерли от осложнений.

По состоянию на 5 марта «ДНР» подтверждает 25 085 случаев заболевания COVID-19. Из них 16 986 человек выздоровели, летальных случаев — 2071.

В отдельных районах Луганской области за сутки подтверждено 38 новых случаев заболевания COVID-19. Об это заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

О летальных случаях не сообщается.

С начала пандемии «ЛНР» признает 3154 случая ковида, из которых 2663 человека выздоровели, 273 — умерли.