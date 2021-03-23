22 марта линию разграничения через КПВВ «Еленовка» пересекли 278 человек

23.03.2021 09:00

Свыше 270 человек воспользовались 22 марта гуманитарным коридором, организованным на контрольном пункте въезда и выезда "Еленовка" к югу от Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

Отмечается, что в указанный день в "республику" въехало 19 транспортных средств и 142 человека, выехало на подконтрольную Киеву территорию 26 транспортных средств и 136 человек.