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22 марта линию разграничения через КПВВ «Еленовка» пересекли 278 человек
23.03.2021 09:00
Свыше 270 человек воспользовались 22 марта гуманитарным коридором, организованным на контрольном пункте въезда и выезда "Еленовка" к югу от Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
Отмечается, что в указанный день в "республику" въехало 19 транспортных средств и 142 человека, выехало на подконтрольную Киеву территорию 26 транспортных средств и 136 человек.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор
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