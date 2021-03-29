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Bellingcat установила главных палачей донецкой тюрьмы "Изоляция"
При поддержке Bellingcat установлены ключевые военные преступники тюрьмы "Изоляция" с российским гражданством. Об этом на странице в Facebook пишет бывший узник террористов "ДНР", журналист и писатель Станислав Асеев.
1) Кривонос Юрий Сергеевич, 29.12.1978 г.р., позывной "Толстый".
Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 587195
Занял место Палыча (Куликовского Дениса) как куратора "Изоляции".
2) Бутенко Владимир Владимирович, 17.05.1980 г.р., позывной "Бут".
Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 616516
Правая рука Кривоноса, один из старших по смене.
3) Ерёмичев Руслан Владимирович, 15.07.1979 г.р., позывной "Ермак".
Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 627493
Главный любитель молодых девочек на "Изоляции".
Асеев подчеркивает, что все трое причастны к жестоким пыткам, побоям, унижениям человеческого достоинства.
Однако теперь, имея данные их российских паспортов, пишет журналист, можно официально предъявлять претензии Российской Федерации за нарушение законов и обычаев ведения войны, "что, надеюсь, будет инициировано в ближайшее время как на ТКГ, так и нашим МИДом".
Теги: Россия, Донецк, тюрьма, изоляция, bellingcat, преступники
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