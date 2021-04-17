16 апреля почти 300 человек пересекли линию разграничения под Донецком

17.04.2021 13:00

Почти триста человек воспользовались в минувшую пятницу гуманитарным коридором в Еленовке для пересечения линии соприкосновения. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР".

"С 09:00 до 17:00 16 апреля функционировал на въезд и выезд ППТК "Еленовка". На территорию ДНР запущено 23 транспортных средства, 126 человек, на территорию Украины выпущено 36 транспортных средств, 168 человек", — сказано в сообщении.

По данным "ведомства", за оказанием помощи к спасателям обратились 11 человек, один из них нуждался в медицинской помощи.