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109 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор в Еленовке 18 января
19.01.2021 12:00
109 человек пересекли линию разграничения 18 января через гумкоридор, организованный на территории контрольного пункта въезда и выезда "Еленовка" к югу от Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
"На территорию республики запущено 19 транспортных средств, 56 человек. На территорию Украины выпущено 16 транспортных средств, 53 человека", – говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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